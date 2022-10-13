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Thyssenkrupp Steel ve Miele karbonu azaltılmış çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

Perşembe, 13 Ekim 2022 10:00:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe, Alman ev aletleri üreticisi Mubea’ya 2026 yılında Duisburg’da devreye alınması planlanan doğrudan indirgeme tesisinde üretilecek düşük karbonlu çeliği tedarik etmek için mutabakat anlaşması imzaladı.

Bluemint® geri dönüştürülmüş çelik geleneksel yüksek fırınlı çelik üretimine kıyasla karbon emisyonunun %64 azaltılmasını sağlayabiliyor.

2026 yılından sonra tedarik tonajı kademeli olarak artacak. Şirketler 2030 yılına kadar tamamen bluemint® çeliğe geçiş yapmayı hedefliyor.

Miele karbon emisyonunu 2030 yılına kadar 2019’a kıyasla %15 azaltmayı planlıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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