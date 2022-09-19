Thyssenkrupp Steel sürdürülebilir tekerlek üretimi için karbonu azaltılmış çelik tedarik etti

Pazartesi, 19 Eylül 2022 10:42:09 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe, kamyon tekerleği üretimi için ABD merkezli tekerlek üreticisi Accuride’a karbonu azaltılmış bluemint® çelik tedarik ettiğini açıkladı.

Sürdürülebilir tekerlek üretimi için kullanılacak olan bluemint® çelik geleneksel yöntemlerle üretilen çeliğe kıyasla %70 emisyon tasarrufu sağlıyor. Bu iklim dostu etki, yüksek fırında sıcak briketlenmiş demir ve indirgenmiş demir cevheri kullanılarak elde ediliyor. Bu da indirgeme sürecinde daha az kömür kullanılmasını sağlayarak karbon emisyonunu azaltıyor.

Açıklamaya göre şirketin ilk hidrojen bazlı doğrudan indirgeme tesislerinin 2026 yılında Duisburg’da devreye alınması planlanıyor. Şirket 2030 yılında 5 milyon mt düşük karbonlu çelik üretmeyi hedefliyor.