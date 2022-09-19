﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp Steel sürdürülebilir tekerlek üretimi için karbonu azaltılmış çelik tedarik etti

Pazartesi, 19 Eylül 2022 10:42:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe, kamyon tekerleği üretimi için ABD merkezli tekerlek üreticisi Accuride’a karbonu azaltılmış bluemint® çelik tedarik ettiğini açıkladı.

Sürdürülebilir tekerlek üretimi için kullanılacak olan bluemint® çelik geleneksel yöntemlerle üretilen çeliğe kıyasla %70 emisyon tasarrufu sağlıyor. Bu iklim dostu etki, yüksek fırında sıcak briketlenmiş demir ve indirgenmiş demir cevheri kullanılarak elde ediliyor. Bu da indirgeme sürecinde daha az kömür kullanılmasını sağlayarak karbon emisyonunu azaltıyor.

Açıklamaya göre şirketin ilk hidrojen bazlı doğrudan indirgeme tesislerinin 2026 yılında Duisburg’da devreye alınması planlanıyor. Şirket 2030 yılında 5 milyon mt düşük karbonlu çelik üretmeyi hedefliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp Duisburg’da ilk doğrudan indirgeme tesisine yatırım yapacak

09 Eyl | Çelik Haberler

Çelik üreticileri doğrudan indirgeme süreçlerinde düşük kaliteli demir cevheri kullanımını araştırıyor

10 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un üretimi doğal gaz tedarik sıkıntısı nedeniyle risk altında

01 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp, Gebhardt-Stahl’a karbonu azaltılmış çelik tedarik etti

29 Tem | Çelik Haberler

Thyssenkrupp ve BP karbonsuz üretimi desteklemek için iş birliği yapıyor

13 Tem | Çelik Haberler

Kısıtlı yüksek kalite demir cevheri arzı karbonsuz üretim planlarını yavaşlatabilir

29 Haz | Çelik Haberler

ThyssenKrupp ve Tata Steel’in birleşmesine yönelik red kararı onaylandı

24 Haz | Çelik Haberler

Thyssenkrupp lojistik birimini ana faaliyetlerinden ayıracak

03 Haz | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Duisburg’da hurda işleme tesisinin inşaatına başladı

25 Nis | Çelik Haberler

Thyssenkrupp çelik üretimindeki 1.300 çalışanın mesai saatlerini azalttı

19 Nis | Çelik Haberler