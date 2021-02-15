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Thyssenkrupp rekabet gücünü artırmak için Duisburg ve Bochum tesislerini yenileyecek

Pazartesi, 15 Şubat 2021 12:44:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, yatırım fonlarının onaylanmasının ardından, Çelik Stratejisi 20-30’un bir parçası olarak Duisburg ve Bochum tesislerindeki yeni birimlerin inşası için ilk sözleşmeleri imzalamak üzere olduğunu açıkladı. Şirket, birinci kalite çelik yelpazesini genişletmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Şirket, projelerin 500 milyon €'nun üzerinde bir yatırım içerdiğini belirtti. Şirkete göre, çelik birimine yönelik yatırım paketi, 2003 yılında Schwelgern kok tesisinin inşasından bu yana oluşturulan en büyük yatırım paketi.

Şirketin planına göre, Duisburg tesisindeki döküm haddeleme hattı, bir sıcak şerit tesisiyle yeni bir kesintisiz döküm hattına dönüştürülecek. Aynı tesisteki mevcut 3 No'lu kesintisiz döküm hattı, slab üretimini optimize etmek için yeniden inşa edilecek. Şirket ayrıca Bochum tesisinde yeni bir çift tersinir haddeleme tesisi ve tavlama ile izolasyon hattı kurmayı planlıyor. Tüm projelerin 2024 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Şirket, çelik biriminin teknoloji ile kalite liderliğine odaklandığını ve Avrupa’daki rekabette halihazırda güçlü olan konumunu daha da güçlendirmeyi planladığını belirtti. Bu hedeflere ulaşmak ve yatırımlardan tam gelir elde etmek için daha büyük maliyet kesintisi yapılması gerekecek. Thyssenkrupp Steel Corona virüsü salgınının mali sonuçlarının uzun yıllar boyunca etkili olmasını bekliyor.

Öte yandan, Çelik Stratejisi 20-30’un odak noktası, yüksek değerli bir ürün portföyü üretirken, maliyet yapısını optimize etmek.

Thyssenkrupp Steel Europe’un Yönetim Kurulu Başkanı Bernhard Osburg, “Bu proje, dönüşüm ve yeni inşaat çalışmaları sırasında ürünlerimizi tedarik etmeye devam edeceğimiz müşterilerimiz için güçlü bir sinyal. Bir sonraki adım, projeleri uygulamak. Rhine ve Ruhr bölgesinde güçlü ve rekabetçi bir çelik şirketi olmak istiyoruz,” dedi.


Etiketler: yatırım  ThyssenKrupp  çelik üretimi  Almanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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