Thyssenkrupp Steel ve IG Metall uzun vadeli rekabet gücüne yönelik yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı

Almanya’nın önde gelen çelik üreticisi thyssenkrupp Steel’in geleceğini güvence altına alma hedefiyle şirket ve IG Metall sendikası, “Çelik Yeniden Düzenlemesi” adı altında kapsamlı bir yeniden yapılandırma anlaşması yaptı. Yoğun müzakerelerin ardından imzalanan anlaşma, şirketin hızla değişen küresel çelik piyasasında rekabetçi kalmasını sağlamak için tasarlanan operasyonel ve finansal dönüşümün temelini oluşturuyor.

Anlaşma, 2030 yılına kadar bağımsız ve sürdürülebilir bir çelik işletmesi olma hedefiyle üretim ağında stratejik uyarlamalar, verimlilik programları aracılığıyla personel azaltımları ve yapısal değişikliklerin ana hatlarını belirliyor. Kapasite düşüşleri ve yatırım yeniden düzenlemesi, 3.700 personel azaltımına yönelik verimlilik önlemleri ve başka şirketlerden veya bağlı kuruluşlardan çalışan edinilmesi, yeniden yapılandırma anlaşmasının başlıca odak noktaları arasında yer alıyor.

İşletme verimliliğini artırmak için thyssenkrupp Steel, üretim kapasitesini 8,7-9 milyon mt aralığına indirecek. Bu kapsamda şirket, bir sonraki mali yılın başında 9 No’lu yüksek fırını kapatacak, yeni doğrudan indirgeme tesisi faaliyete geçtikten sonra 8 No’lu yüksek fırını devre dışı bırakacak, 2026 yılının başında Bochum’da bulunan 3 No’lu sıcak şerit tesisini kapatacak, 2027-28 mali yılı sonuna kadar Castroper Strasse’deki silisli çelik tesisindeki faaliyetlerine son verecek ve Siegerland tesisi için optimizasyon planları yaparak Eichen tesisinin kapanmasını önleyecek.

Ayrıca Hohenlimburg tesisinde ihtiyaç duyulan dar slab tedariki için sürekli döküm hattının iyileştirilmesine ve şirketin bağlı kuruluşu Electrical Steel’in tesislerini yenilemek üzere yatırımlar yapılıyor. Üretim ağındaki bu uyarlamalar, 2028-29 mali yılı sonuna kadar yaklaşık 1.600 kişilik iş gücü azaltımına yol açacak.