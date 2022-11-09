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Thyssenkrupp Steel Duisburg tesisindeki yeni yürüyen tabanlı fırının inşasını tamamladı

Çarşamba, 09 Kasım 2022 10:11:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp Steel Europe, Duisburg tesisinde bulunan 2 No’lu sıcak haddehanedeki son teknoloji yeni yürüyen tabanlı fırının inşasını tamamladığını açıkladı.

Fırın günlük yaklaşık 300 slab üretme kapasitesine sahip.

Bu yeni birimle, özellikle otomotiv sektöründe kullanılacak birinci kalite sacın yüzey kalitesini biraz daha iyileştirilecek. Yeni fırın halihazırda yaklaşık %60 hidrojenle faaliyet gösterebiliyor ve sadece birkaç adımda tamamen hidrojenle faaliyet gösterecek hale gelerek karbon emisyonunu sıfıra indirebiliyor.

Şirketin "20-30 Çelik Stratejisi" kapsamında tamamlanacak bu ilk projeye oldukça yüksek tutarda yatırım yapıldığı belirtiliyor.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ThyssenKrupp 

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