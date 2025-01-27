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Thyssenkrupp otomotiv sektörünün silisli sac talebini karşılayacak

Pazartesi, 27 Ocak 2025 11:45:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel Europe, Bochum tesisinde gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmaları kapsamında yeni yüksek teknoloji tavlama ve yalıtım hattını faaliyete aldığını duyurdu.

150 milyon € yatırımla hayata geçirilen ve SMS Group tarafından tedarik edilen yeni hat sayesinde şirket, yıllık en az 200.000 mt 0,2 mm kalınlığında taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretimi gerçekleştirebilecek. Söz konusu ürünün enerji verimliliğini ve dolayısıyla elektrikli araçların menzilini artırdığı vurgulanıyor. Bu sayede thyssenkrupp, otomotiv sektörünün silisli sac talebini karşılamayı hedefliyor.

Öte yandan tavlama ve yalıtım hattının yanı sıra yeni silisli sac kontrol ve bitirme hatları da kurulacak. Bu sayede şirket, müşterilerinin ihtiyacına göre özel kesilmiş sac sunabilecek. Bitirme hattının 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ThyssenKrupp 

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