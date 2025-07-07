Thyssenkrupp yeni yüksek mukavemetli çelik üretim tesislerini devreye aldı

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel’in bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Steel Europe, çağın ihtiyaçlarına uygun çelik üretimine yönelik büyük bir adım atarak Almanya’nın Duisburg kentindeki Bruckhausen tesisinde son teknoloji üretim ünitelerini devreye aldı. Şirketin tarihindeki en büyük yatırım olan 800 milyon € yatırıma sahip bu yeni altyapı, gelişen sektör talepleri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir şekilde ülkedeki yüksek mukavemetli çelik üretimini dönüştürmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık iki yıl süren inşaat ve montaj çalışmalarını tamamlayan şirket, 4 No’lu sürekli slab döküm makinesi, iki yeni yürüyen tabanlı fırına sahip 4 No’lu sıcak şerit haddehanesi ve tam otomatik slab lojistik sistemini faaliyete geçirdi. 20 yıllık döküm haddeleme hattının yerini alan yeni ünitelerin, artan müşteri beklentilerini ve gelecekte en yüksek malzeme gereksinimlerini karşılaması hedefleniyor.

Teknik detaylara bakıldığında yıllık 3,1 milyon mt kapasiteye sahip 4 No’lu sıcak şerit haddehanesi, 900-1.600 mm genişliğe ve 1,2-9,0 mm kalınlığa sahip şerit üretirken; 4 No’lu sürekli döküm hattı ise yıllık 2,3 milyon mt 900-1.800 mm genişliğinde ve 257 mm kalınlığında slab üretim kapasitesine sahip. Yıllık yaklaşık 1,7 milyon mt ürünün gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesine olanak tanıyan yeni slab lojistik sistemi, iki ünite arasında bağlantı kurarak yeni sistem ağı içindeki akış sürecinde maksimum esneklik ve verimlilik sağlayacak.