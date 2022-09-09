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Thyssenkrupp Duisburg’da ilk doğrudan indirgeme tesisine yatırım yapacak

Cuma, 09 Eylül 2022 12:20:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Duisburg tesisinde düşük karbonlu çelik üretimi için ilk doğrudan indirgeme tesisinin inşasına 2 milyar €’dan fazla yatırım yapacağını açıkladı.

Yıllık 2,5 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine sahip olacak tesis, 3,5 milyon mt karbon emisyonunu önleyecek. Tesisin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Dönüşüm projesinin bir parçası olarak, Thyssenkrupp’un kömür bazlı yüksek fırınlarının yerini hidrojenle çalışan doğrudan indirgeme tesisleri alacak. Şirket 2030 yılına kadar yaklaşık beş milyon mt düşük karbonlu çelik üretmeyi planlıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ThyssenKrupp 

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