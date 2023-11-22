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Thyssenkrupp Duisburg tesisine 800 milyon € yatırım yapıyor

Çarşamba, 22 Kasım 2023 15:02:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Duisburg tesisinde 800 milyon € yatırımla gerçekleştireceği yenileme çalışmalarına ve yeni birimlerin inşasına başladı.

Projelere bakıldığında, mevcut döküm haddeleme hattı, sürekli döküm ünitesi ve sıcak şerit tesisine dönüştürülecek. 2025 yılında tamamlanacak olan yenileme çalışmaları döküm ve haddeleme kapasitesinin yanı sıra ultra yüksek mukavemetli çelik üretimini artıracak.

Ayrıca 1 No’lu döküm ünitesinin yerini almak üzere 2025 yılında inşa edilmesi planlanan 3 No’lu sürekli döküm ünitesi üretim kalitesini artırmak ve yüzey kalitesini iyileştirmek gibi metalürjik avantajlar sağlayacak.

Şirket 1 ve 2 No’lu yürüyen tabanlı fırının yanı sıra slab depolama sahası inşa edecek. Slab depolama sahası 2024 yılının ortasına kadar iki aşamada tamamlanacak.

Şirketin yüksek mukavemetli çelik portföyünü genişletecek olan tüm bu projelerin 2026 yılının başında tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ThyssenKrupp 

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