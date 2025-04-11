Thyssenkrupp Materials Services birimini elden çıkarmayı planlıyor

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un yüksek enerji fiyatları ve Asya’nın rekabetçiliği nedeniyle çelik faaliyetlerine yoğunlaşma hedefi kapsamında lojistik ve işleme tedarikçisi Materials Services birimini elden çıkarabileceğini ifade etti.

Kaynaklara göre şirket Materials Services birimini ayrı bir şirket çatısı altında toplayabilir ya da istekli taraflar olduğu için doğrudan satabilir. Bir satış durumunda birime 2 milyar € seviyesinde değer biçilebileceği düşünülüyor.

Otomotiv, inşaat ve mekanik mühendislik gibi birçok sektöre hizmet veren ThyssenKrupp Materials Services, dünyanın en büyük plastik ve çelik malzeme dağıtım ve hizmet tedarikçilerinden biri. Geçtiğimiz mali yılda şirketin kaydettiği 12 milyar €’lık gelir, Thyssenkrupp’un toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturmuştu.