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Thyssenkrupp Materials İspanya’daki bağlı kuruluşunu sattı

Pazartesi, 25 Aralık 2023 12:11:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Thyssenkrupp Materials Services, İspanya’daki bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Materials Processing Lamincer S.A.U.’yu İspanya merkezli çelik işleme şirketi Grupa Arania’ya ait Arania S.A.U.’ya sattığını duyurdu. Satış işlemleri tamamlansa da taraflar konuya ilişkin mali detayları paylaşmadı.

Çelik işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 40.000 mt seviyesinde yer alan Thyssenkrupp Materials Processing Lamincer’ın karbonlu soğuk şerit, yapısal çelik ve mikro alaşımlı çelik konusunda uzmanlaştığı biliniyor. Söz konusu devralımla birlikte şirket, lider konumunu daha da güçlendirecek ve Arania’nın stratejisi doğrusunda büyüyecek.

Thyssenkrupp Materials Processing Lamincer CEO’su Martin Stillger, “Söz konusu satışla birlikte şirket profilimizi daha da güçlendireceğiz. Alıcı olarak Arania’yı seçmekten memnuniyet duyuyoruz,” dedi.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği ThyssenKrupp 

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