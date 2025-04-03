Hydnum Steel thyssenkrupp’un servis merkezine karbonsuz yassı mamul tedarik edecek

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un servis merkezi hizmeti veren bağlı kuruluşu thyssenkrupp Materials Processing Europe, çelik sektörünü karbondan arındırmak üzere güçlerini birleştirmek için İspanya merkezli Hydnum Steel ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Hydnum Steel, thyssenkrupp Materials Processing Europe’a ilk etapta yedi yıllık süre boyunca yıllık 100.000 mt’a kadar karbondan arındırılmış yassı mamul tedarik edecek. Söz konusu ürünler, şu anda İspanya’nın Puertollano kentinde inşası devam eden yassı mamul tesisinde üretilecek.

Anlaşma; otomotiv, inşaat ve ev aletleri gibi sektörlerde geniş bir müşteri portföyüne sahip olan thyssenkrupp Materials Processing Europe’un çevre dostu ürün portföyünü genişletmesini ve sektörün sürdürülebilir çözümlere yönelik artan talebine yanıt vermesini sağlayacak.