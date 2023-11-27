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Thyssenkrupp Galmed azalan galvanizli çelik talebi nedeniyle Sagunto tesisini kapatacak

Pazartesi, 27 Kasım 2023 11:17:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu İspanya merkezli thyssenkrupp Galmed Avrupa otomobil piyasasındaki kötüleşme ve buna bağlı olarak galvanizli çelik talebinde kaydedilen düşüş nedeniyle Sagunto tesisini kapatacak.

Tesis yıllık yaklaşık 450.000 mt galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip.

Şirket Sagunto tesisinin kapanmasının ardından yerel ve yabancı müşterilerine Almanya’daki tesislerinden ürün tedarik etmeyi planlıyor.

Tesisteki 120 çalışanın tamamı işten çıkarılacağından thyssenkrupp Galmed çalışanlarına istihdam olanakları bulmak için Volkswagen’in akü fabrikası Power HoldCo Spain SA ile görüşüyor.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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