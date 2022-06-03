Thyssenkrupp lojistik birimini ana faaliyetlerinden ayıracak

Cuma, 03 Haziran 2022 17:42:39 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe, Çelik Stratejisi 20-30’un bir parçası olarak liman bölgesini çelik biriminden ayrı bir bağlı kuruluşa çevirmeye karar verdiğini açıkladı.

Böylece, thyssenkrupp Steel Logistics GmbH bu yılın Temmuz ayının başında ayrı bir kurum haline gelecek.

Hammaddelerin teslim edildiği Schwelgern limanı, kargonun elleçlendiği Walsum limanı ve ilgili birimlerin bulunduğu tüm liman kompleksi yeni bağlı kuruluşa devredilecek.

Açıklamaya göre, Duisburg’da geleneksel yüksek fırın üretiminden hidrojen kullanarak doğrudan indirgeme yoluyla üretime geçilirse Ren nehrinden Schwelgern limanına gemiyle taşınan kömür teslimatının büyük kısmı kademeli olarak ortadan kalkacak.