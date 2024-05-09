Thyssenkrupp karbonu azaltılmış çelikle otomotiv sektörünün karbonsuzlaşmasına yardımcı olacak

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:54:02 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’ın bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Materials Processing Europe, karbonu azaltılmış bluemint® çeliğin tedariki için küresel araç güvenlik sistemleri tedarikçisi Autoliv ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu sözleşme kapsamında Thyssenkrupp Materials, 2026 yılının sonundan itibaren Autoliv’e bluemint® çelik tedarik ederek şirketin ürünlerindeki sera gazı salımını azaltmasına ve nihayetinde 2040 yılına kadar tamamen karbonsuzlaşmasına yardımcı olacak.

Thyssenkrupp ayrıca bluemint® çeliğin Duisburg sahasındaki doğrudan indirgeme tesisinde üretileceğine de belirtti.

Alman üretici, inşaat ve güneş enerjisi gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerle önceden benzer anlaşmalar yapmıştı.