Thyssenkrupp kalın levha tesisini finansal nedenlerden dolayı kapatacak

Cuma, 19 Mart 2021 12:25:52 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, Duisburg-Hüttenheim’daki kalın levha tesisini son siparişleri de ürettikten sonra kapatacağını açıkladı.

Şirketin Çelik Stratejisi 20-30’un bir parçası olan tesisin kapatılması 30 Eylül’de tamamlanacak. Şirket, thyssenkrupp Group bünyesindeki tesis için ekonomik olarak uygun bir gelecek görmüyor, birim için alıcı da bulunamadı. Kalan nihai mamuller, kapanış tarihine kadar müşterilere teslim edilecek.

Yaklaşık 800 çalışanın %90’ından fazlası, Duisburg’un kuzeyinde veya thyssenkrupp Steel’in diğer tesislerinde istihdam edilecek.

Şirketin, Antwerp’teki kalın levha birimine bağlı sıcak boyuna kesme levha hattı kapanıştan etkilenmeyecek. Kamyon, inşaat veya tarım makinelerinde kullanılan yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı boyuna kesme levhalar, hat faaliyete devam edeceğinden thyssenkrupp Steel’in portföyünde yer almaya devam edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket, İngiltere merkezli Liberty Steel tarafından satın alınması konusundaki görüşmelerin ardından çelik birimi thyssenkrupp Steel Europe’u satmamaya karar vermişti ve artık çelik için sürdürülebilir bir pozisyon geliştirmeye kendi başına devam edecekti.