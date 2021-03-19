﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Thyssenkrupp kalın levha tesisini finansal nedenlerden dolayı kapatacak

Cuma, 19 Mart 2021 12:25:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, Duisburg-Hüttenheim’daki kalın levha tesisini son siparişleri de ürettikten sonra kapatacağını açıkladı.

Şirketin Çelik Stratejisi 20-30’un bir parçası olan tesisin kapatılması 30 Eylül’de tamamlanacak. Şirket, thyssenkrupp Group bünyesindeki tesis için ekonomik olarak uygun bir gelecek görmüyor, birim için alıcı da bulunamadı. Kalan nihai mamuller, kapanış tarihine kadar müşterilere teslim edilecek.

Yaklaşık 800 çalışanın %90’ından fazlası, Duisburg’un kuzeyinde veya thyssenkrupp Steel’in diğer tesislerinde istihdam edilecek.

Şirketin, Antwerp’teki kalın levha birimine bağlı sıcak boyuna kesme levha hattı kapanıştan etkilenmeyecek. Kamyon, inşaat veya tarım makinelerinde kullanılan yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı boyuna kesme levhalar, hat faaliyete devam edeceğinden thyssenkrupp Steel’in portföyünde yer almaya devam edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket, İngiltere merkezli Liberty Steel tarafından satın alınması konusundaki görüşmelerin ardından çelik birimi thyssenkrupp Steel Europe’u satmamaya karar vermişti ve artık çelik için sürdürülebilir bir pozisyon geliştirmeye kendi başına devam edecekti.


Etiketler: levha  Avrupa Birliği  çelik üretimi  Almanya  yassı ürünler  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Mar

Salzgitter 2020 yılı için zarar açıkladı, 2021 yılı için kâr bekliyor
16  Mar

Moody’s thyssenkrupp’un kredini notunu teyit etti, görünümünü durağana çevirdi
12  Mar

Thyssenkrupp slab yüzey kalitesini iyileştirmek için iki yürüyen tabanlı fırın siparişi verdi
01  Mar

Salzgitter düşük karbonlu slab ve galvanizli sac için uygunluk sertifikası aldı
22  Şub

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %6 arttı