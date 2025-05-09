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Thyssenkrupp işten çıkarmaları önlemek için sendikayla anlaşmaya vardı

Cuma, 09 Mayıs 2025 14:24:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, şirketin yeniden yapılandırılmasına yönelik metal işçileri sendikası IG Metall ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Thyssenkrupp, geçtiğimiz yılın sonunda şirketin bağımsızlığını ve rekabetçiliğini artırmayı amaçlayan endüstriyel planını açıklamıştı.

IG Metall ile imzalanan anlaşma, müzakerelerin önünü açıyor ve bu yılın yaz aylarına kadar toplu iş sözleşmesi yapılması bekleniyor. Ayrıca işten çıkarmaların önlenmesi amaçlanıyor.

Thyssenkrupp’un endüstriyel planında belirtildiği üzere üretim kapasitesi, piyasa koşulları sebebiyle 8,7-9 milyon mt seviyesine düşürülecek. Yeşil dönüşüm planı, doğrudan indirgeme tesisi inşasının yanı sıra Duisburg’ta kurulacak elektrik ark ocağıyla uygulanmaya devam edecek. Bununla birlikte Eichen tesisi hemen kapatılmayacak ve bunun yerine kısa vadede optimize edilecek. Ancak söz konusu tesiste faaliyetlerin devam edip etmemesine ilişkin karar, en geç 2027-28 mali yılının sonuna kadar verilecek. Ayrıca Bochum tesisinin kapanış tarihinin öne çekilmesi olasılığı da değerlendirilecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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