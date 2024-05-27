Thyssenkrupp çelik biriminin hisse satışını onayladı

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 11:07:59 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, Avrupa’daki bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel’in %20 hissesinin Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi EP Corporate Group’a (EPCG) satışının denetim kurulu tarafından onayladığını açıkladı. Satışın mevcut mali yılda tamamlanması bekleniyor.

Thyssenkrupp, “EPCG ile stratejik ortaklık, thyssenkrupp Steel Europe’un dayanıklı, uygun maliyetli ve iklim dostu çelik üretimine katkıda bulunacak,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Nisan ayının sonunda EPCG ile prensipte anlaşmaya varmıştı.