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Thyssenkrupp hurda kullanımını teşvik eden proje için hükümetten fon alacak

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 09:38:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Almanya merkezli Thyssenkrupp, Hüttenwerke Krupp-Mannesmann, TSR Recycling ve VDEh-Betriebsforschungsinstitut’tan oluşan konsorsiyumun projesi REDERS, Almanya’da bulunan Kuzey Rhine-Westphalia hükümetinden 6,4 milyon € fon alacak.

Proje, konvansiyonel hammaddelerden yüksek kaliteli mamul üretmeyi, çelik üretiminde geri dönüşüm oranını artırarak karbon salımını azaltmayı hedefliyor. Konsorsiyum, çelik üretiminde faaliyet ömrü biten araçlardan elde edilen hurda gibi geri dönüştürülmüş hammaddelerin oranını artırmak için yenilikçi bir geri dönüşüm süreci uygulamayı planlıyor. Ton başına kullanılan geri dönüştürülmüş hammaddenin 100 kilograma çıkarılması, Thyssenkrupp ve Hüttenwerke Krupp-Mannesmann’ın yılda 1,4 milyon mt karbon tasarrufu yapmasını sağlıyor.


Etiketler: Almanya  Avrupa Birliği  çelik üretimi  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


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