Thyssenkrupp Duisburg’da hurda işleme tesisinin inşaatına başladı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 15:18:10 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Duisburg’da bir hurda işleme tesisinin inşaatına başladığını açıkladı.

Tesis Thyssenkrupp’un Duisburg’da bulunan yüksek fırınlarında kullanılmak üzere yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş hammadde üretimi gerçekleştirecek. Yeni tesis 260.000 mt’a kadar karbonu azaltılmış bluemint® geri dönüştürülmüş çelik üretebilecek.

İşleme tesisi Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti tarafından finanse edilen 6,4 milyon € tutarındaki REDERS projesinin (çelik üretiminde artan geri dönüşüm kotası yoluyla azaltılmış karbon emisyonları) bir parçası.