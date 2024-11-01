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Thyssenkrupp Duisburg tesisindeki döküm ve haddeleme hattını yenileyecek

Cuma, 01 Kasım 2024 14:19:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu Thyssenkrupp Steel Europe, Duisburg’da bulunan üretim tesislerindeki yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son teknolojiye sahip iki bantlı sürekli döküm hattı ve yeni sıcak şerit tesisiyle değiştirmek üzere 25 yılı aşkın süredir faaliyette olan döküm ve haddeleme hattını kapattığını açıkladı.

Yeni 4 No’lu sürekli döküm hattı ve iki adet yürüyen tabanlı fırına sahip 4 No’lu sıcak şerit tesisinin 2025 yılının Mayıs ayında devreye alınması planlanıyor.

Thyssenkrupp Steel’in Yönetim Kurulu Sözcüsü Dennis Grimm, “Modernize edilmiş 4 No’lu sıcak şerit tesisi ve yeni 3 ile 4 No’lu sürekli döküm makinelerinin kurulumuyla, özellikle verimlilik ve kârlılık açısından geleceğe yönelik sürdürülebilirlik rotasını belirliyoruz. Döküm ve haddeleme hattımızı ayırıp dönüştürerek üretim sistemimizi daha esnek hale getiriyoruz,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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