Thyssenkrupp Duisburg tesisi için mavi hidrojen araştırmasını tamamladı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 11:32:59 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp, Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Alman gaz iletim sistemi operatörü OGE ve Thyssenkrupp Steel Europe’un şirketin Duisburg tesisi için ortak fizibilite çalışması H2morrow’un tamamlandığını açıkladı.

2019 yılı Ekim ayında başlayan çalışma, Duisburg tesisinde karbonsuz üretim ve tesise doğal gazdan üretilen mavi hidrojenin tedarikinin teknik olarak mümkün olduğunu gösteriyor. Mavi hidrojen arzı, tesisin karbon salımını önemli ölçüde azaltacak.

Ortaklar, mavi hidrojenin Avrupa hidrojen pazarını büyütme potansiyeli olduğuna inanıyor. Mavi hidrojen, AB’nin 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Üretilecek büyük hacimli mavi hidrojen, gerekli hidrojen boru hattı altyapısının kurulmasını ve bir hidrojen ekonomisinin yükselmesini destekleyebilir.

Çalışmanın çıkış noktası, doğal gazdan hidrojen üretimi ve bu süreçte açığa çıkan karbonun açık denizde kalıcı olarak depolanması oldu.