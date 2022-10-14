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Thyssenkrupp Dortmund tesisindeki yeni galvanizleme hattını devreye alarak galvanizli çelik portföyünü güçlendirdi

Cuma, 14 Ekim 2022 13:51:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Dortmund tesisinde yeni galvanizleme hattı FBA10’un inşaatını tamamladığını ve hattı dün devreye aldığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzer yeni galvanizleme hattı yıllık 600.000 mt kapasiteye sahip olacak ve araç iç parçaları ve dış panel uygulamalarında kullanılmak üzere çelik ürünleri üretecek.

Açıklamaya göre iki modern galvanizleme hattı ve yıllık yaklaşık 1 milyon mt’luk toplam kapasitesiyle Dortmund, yüksek kaliteli galvanizli çelik ürünlerin Avrupa merkezi haline gelecek.

Thyssenkrupp FBA 10 ile güçlü ve ince birinci kalite çelik portföyünü daha da güçlendirecek.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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