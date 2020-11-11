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Thyssenkrupp 5 milyar €’nun üzerinde hükümet yardımı almak için görüşmeler yapıyor

Çarşamba, 11 Kasım 2020 17:11:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp, Alman hükümeti ile kötü durumda olan çelik birimi için yaklaşık 5 milyar €’dan fazla yardım almak amacıyla görüşmeler yapıyor.

Alman hükümeti, geleceğe yönelik yerel Greensteel üretimi için şirketin çelik birimine mali destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Şirket ile hükümet arasındaki görüşmeler devam ediyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geniş bir destek yelpazesi tartışılırken, şirket ve politikacılar yardımın yaklaşık 2 milyar € devlet fonu ve 3 milyar € hibeden oluşacağını düşünüyor. 


Etiketler: Almanya  Avrupa Birliği  ThyssenKrupp  |  benzer haberler »


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