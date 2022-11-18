Thyssenkrupp 2021-22 mali yılında net kâr elde etti

Cuma, 18 Kasım 2022 14:32:10 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp 30 Eylül tarihinde sona eren 2021-22 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Thyssenkrupp artan gelirler sayesinde bir önceki mali yılda kaydedilen 25 milyon € net zarara kıyasla 1,2 milyar € net kâr elde etti. Şirketin satış geliri yıllık %21 artışla 41,1 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, thyssenkrupp’un düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının bir önceki mali yılda kaydedilen 796 milyon €’dan 2,1 milyar € seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu yılda, şirketin çelik birimi arz sıkıntısı ve özellikle otomotiv sektöründen gelen zayıf talepten bir kez daha olumsuz etkilendi. Çelik birimindeki sipariş alımı bir önceki yıla kıyasla %27 artışla 11,8 milyar €’ya, satışları ise yıllık %47 artışla 13,2 milyar €’ya yükseldi. Hammadde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışa rağmen, çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı özellikle yılın ilk yarısında ortalama gelirlerde kaydedilen artış sayesinde bir önceki yıl kaydedilen 116 milyon €’ya kıyasla önemli ölçüde artarak 1,2 milyar €’ya ulaştı. Bu artış, devam eden yeniden yapılandırma programı ve Çelik Stratejisi 20-30’a bağlı olarak uygulanan performans önlemleri sayesinde gerçekleşti.

Enerji krizinin, yüksek enflasyonun ve artan faiz oranlarının hakim olduğu bir piyasa ortamında thyssenkrupp, 2022-23 mali yılındaki makroekonomik gelişmenin zorlu geçmesini bekliyor. Thyssenkrupp gerekli fosil yakıtların ve diğer hammaddelerin temin edilebileceği ve kısıtlamalara maruz kalınmayacağı varsayımıyla bile 2022-23 mali yılında satışlarda önemli bir düşüş kaydedileceğini tahmin ediyor.