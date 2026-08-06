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Ternium'un net kârı 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %80 yükseldi

Perşembe, 06 Ağustos 2026 10:07:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Latin Amerika merkezli çelik üreticisi Ternium, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 465 milyon $ net kâr açıkladı. Şirketin net kârı, 2025 yılının aynı döneminde 259 milyon $ seviyesindeydi.

Şirket, güçlü sonuçların satış tonajlarındaki artıştan ve kâr marjlarındaki genişlemeden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca yetkililerin haksız ticarete konu çelik ithalatına karşı daha etkili önlemler uygulamasıyla Meksika çelik piyasasında temel göstergelerin iyileşmeye devam ettiği ifade edildi.

Yıllık bazda net satışlar %10 artışla 4,34 milyar $ olurken, üretim maliyetleri %1,9 artarak 3,34 milyar $ seviyesine çıktı. Brüt kâr %4 artışla 941 milyon $ ve faaliyet kârı %165 artışla 528 milyon $ oldu.

Ternium, Brezilya hükümetinin adil rekabeti desteklemek amacıyla aldığı önlemlerin ülkedeki çelik sektöründe iş dünyası güveninin iyileşmesine de katkıda bulunduğunu belirtti.

Çelik sevkiyatları hacim bazında %4 artarak 3,86 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları %1 artışla 3,35 milyon mt seviyesine çıktı.

İkinci çeyrekte çelik sevkiyatlarında en büyük pay 2,08 milyon mt ile Meksika'ya ait olurken, Meksika'yı 937.000 mt ile Brezilya, 519.000 mt ile diğer Güney Amerika ülkeleri ve 320.000 mt ile diğer bölgeler izledi.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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