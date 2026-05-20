Ternium 2026 yılının ilk çeyreğinde net kârını %162 artırdı

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium, 2026 yılının ilk çeyreğinde 372 milyon $ net kâr kaydederken, 2025 yılının aynı çeyreğinde şirketin net kârı 142 milyon $ seviyesinde yer almıştı.

Yıllık bazda şirketin net satışları 3,934 milyar $ seviyesinde yatay seyrederken, üretim maliyetleri %6,7 artışla 3,25 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirketin brüt kârı %29,4 artışla 687 milyon $ olurken, faaliyet kârı %120 artışla 290 milyon $ seviyesine çıktı.

Toplam 93 milyon $ tutarındaki vergi ertelemeleri, çeyrek dönemdeki net kârlılığın başlıca nedenlerinden biri oldu.

Şirketin çelik ürünleri sevkiyatı %3,8 düşüşle 3,71 milyon mt seviyesine gerilerken, demir cevheri sevkiyatı %7,6 düşüşle 2,83 milyon mt oldu.

Meksika 1,98 milyon mt ile dördüncü çeyrekte çelik sevkiyatlarından en büyük payı alırken, Meksika’yı 919.000 mt ile Brezilya, 481.000 mt ile diğer Güney Amerika ülkeleri ve 355.000 mt ile diğer bölgeler izledi.