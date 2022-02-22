Ternium ilk çeyrekte Kolombiya’da 309.000 mt çelik üretecek

Salı, 22 Şubat 2022 09:45:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium Kolombiya’daki inşaat demiri ve kompakt rulo üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde 309.000 mt seviyesine çıkmasını beklediğini bildirdi.

Kolombiya’da yer alan Palmar de Varela tesisi, 3,5 aylık test üretiminin de yapıldığı 2020 yılının Kasım ayından bu aya kadar olan süreçte 282.000 mt üretim yaptı.

Söz konusu tesis ülkenin toplam inşaat demiri üretiminin %30’unu oluşturuyor. Ternium’un üretim kapasitesini artırmasıyla birlikte inşaat ve altyapı gibi sektörlerin çelik talebinin %33’ünü karşılayacağı söyleniyor.