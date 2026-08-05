Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın ilk yarısında %30,9 düştü

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk yarısında yıllık %45,6 düşüşle 37.089 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %47,8 düşüşle 119,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Haziran ayında ferronikel ihracatı yıllık %68,3 düşüşle 3.936 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %70,1 düşüşle 12,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde demir çelik ihracatı yıllık %30,9 düşüşle 88.532 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %34,7 azalışla 215,77 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Haziran ayında demir çelik ihracatı yıllık %24,1 düşüşle 16.109 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %43,6 düşüşle 31,31 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.