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Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın ilk yarısında %30,9 düştü

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 10:44:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk yarısında yıllık %45,6 düşüşle 37.089 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %47,8 düşüşle 119,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Haziran ayında ferronikel ihracatı yıllık %68,3 düşüşle 3.936 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %70,1 düşüşle 12,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde demir çelik ihracatı yıllık %30,9 düşüşle 88.532 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %34,7 azalışla 215,77 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Haziran ayında demir çelik ihracatı yıllık %24,1 düşüşle 16.109 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %43,6 düşüşle 31,31 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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