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Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %26,8 düştü

Cuma, 04 Eylül 2026 14:34:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %42,4 düşüşle 46.554 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %41,9 düşüşle 156,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Temmuz ayında ferronikel ihracatı yıllık %25,3 düşüşle 9.465 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %8,3 düşüşle 36,74 milyon $ seviyesine geriledi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde demir çelik ihracatı yıllık %26,8 düşüşle 109.739 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %29,4 azalışla 272,26 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Temmuz ayında demir çelik ihracatı yıllık %2,3 düşüşle 21.207 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %2,6 artışla 56,49 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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