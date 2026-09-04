Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %26,8 düştü

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %42,4 düşüşle 46.554 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %41,9 düşüşle 156,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Temmuz ayında ferronikel ihracatı yıllık %25,3 düşüşle 9.465 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %8,3 düşüşle 36,74 milyon $ seviyesine geriledi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde demir çelik ihracatı yıllık %26,8 düşüşle 109.739 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %29,4 azalışla 272,26 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Temmuz ayında demir çelik ihracatı yıllık %2,3 düşüşle 21.207 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %2,6 artışla 56,49 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.