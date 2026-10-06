Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %24,5 düştü

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %42,5 düşüşle 53.698 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %40,9 düşüşle 183,46 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Ağustos ayında ferronikel ihracatı yıllık %43 düşüşle 7.144 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %34,1 düşüşle 27,01 milyon $ seviyesine geriledi.

Bu yılın ilk sekiz ayında demir çelik ihracatı yıllık %24,5 düşüşle 130.768 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %27,4 azalışla 322,18 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Ağustos ayında demir çelik ihracatı yıllık %9,4 düşüşle 21.029 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %14,1 düşüşle 49,92 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.