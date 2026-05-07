Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde %43,8 azaldı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 14:04:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk iki ayında hiç ferronikel ihracatı gerçekleştirilmezken, yalnızca Mart ayında ferronikel ihracatı yıllık %24,2 yükselerek 15.034 mt seviyesinde yer aldı ve bu ihracatın değeri yıllık %11,1 artışla 46,13 milyon $ seviyesine çıktı.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde demir çelik ihracatı yıllık %43,8 düşüşle 35.104 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %43 azalışla 88,56 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Mart ayında demir çelik ihracatı yıllık %0,8 artışla 23.469 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %6,6 yükselişle 62,68 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.


