Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %32,3 düştü

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk beş ayında yıllık %40,5 düşüşle 33.152 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %43 düşüşle 107,60 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Mayıs ayında ferronikel ihracatı yıllık %7 artarak 11.504 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %6,2 yükselişle 40,33 milyon $ seviyesine geriledi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde demir çelik ihracatı yıllık %32,3 düşüşle 72.423 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %32,9 azalışla 184,46 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Mayıs ayında demir çelik ihracatı yıllık %9 artışla 22.597 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %3,1 yükselişle 58,96 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.