Kolombiya'nın deprem sonrası yeniden inşası için 2 milyon mt çelik gerekebilir

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından yapılan açıklamaya göre Acerías Paz del Río, Grupo Siderúrgico Reina, Diaco, Ternium ve Sidoc Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için çelik üretip bağışlamayı amaçlayan bir girişime katılacak.

Sektör tahminlerine göre yeniden inşa çalışmaları için yaklaşık 2,4 milyar $ değerinde 2 milyon mt'un üzerinde çelik gerekebilir.

Kolombiya Çelik Üreticileri Odası tarafından açıklanan tahmine göre yeniden inşa süreci ülkenin mevcut çelik üretimini yaklaşık %50 artırmasını gerektirebilir.

Kolombiya'nın yıllık çelik üretim kapasitesinin 2,6 milyon mt, mevcut üretiminin ise yaklaşık 1,6 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Beklenen talebin büyüklüğü deprem nedeniyle 134.342 konutun hasar görmesinden ve 29.554 konutun tamamen yıkılmasından kaynaklanıyor.

Sektör, ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen 2 milyon mt'un üzerindeki çeliğin ne kadarının şirketler tarafından bağışlanacağını ve ne kadarının kamu kaynakları veya diğer finansman kaynaklarıyla karşılanacağını henüz belirlemedi.