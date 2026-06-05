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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %42,2 düştü

Cuma, 05 Haziran 2026 14:06:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın ilk dört ayında yıllık %51,9 düşüşle 21.648 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %55,3 düşüşle 67,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Nisan ayında ferronikel ihracatı yıllık %51,5 azalarak 6.614 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %51,8 düşüşle 21,14 milyon $ seviyesine geriledi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde demir çelik ihracatı yıllık %42,2 düşüşle 49.826 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %42,4 azalışla 125,50 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Nisan ayında demir çelik ihracatı yıllık %38 azalışla 14.722 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %40,8 düşüşle 36,94 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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