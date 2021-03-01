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TeraPlast çelik biriminin satışını tamamladı

Pazartesi, 01 Mart 2021 12:20:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Romanya merkezli sanayi grubu TeraPlast Group, çelik birimini 373 milyon RON’a (92,26 milyon $) İrlanda merkezli Kingspan Group’a sattığını açıkladı. Kingspan Group, TeraSteel Romania, TeraSteel Serbia ve Wetterbest’i devraldı.

TeraPlast, satışın kârından özel bir kâr payı verilmesi için teklif sunacak. Satışın ardından şirket, plastik birimini geliştirmeye odaklanacak ve bu yıl 2021 yılı için bütçelenmiş cirosunun %25’ine karşılık gelen 165 milyon RON yatırım yapacak.

Şirketin 2021 yılı için bütçelenen cirosu, 2020 yılında kaydedilene kıyasla %60 artışla 636 milyon RON seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  Romanya  devralım  |  benzer haberler »


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