ArcelorMittal Hunedoara tüm varlıklarının UMB Steel’e satışını onayladı

Romanya merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Hunedoara, yönetim kurulunun şirkete ait tüm varlıkların Romanya merkezli UMB Steel’e 12,5 milyon € + KDV karşılığında satılmasına onay verdiğini duyurdu.

Yönetim kurulu, satış kararının gerekçeleri olarak mevcut veriler ışığında gerçekçi bir toparlanma ihtimalinin bulunmamasını, atıl varlıkların elde tutulmasından kaynaklanan zararın acilen durdurulması ihtiyacını ve mevcut yükümlülüklerin karşılanabilmesi için likidite yaratma zorunluluğunu gösterdi.

Anlaşmanın koşulları

Anlaşmanın, satış tarihinde ArcelorMittal Hunedoara’nın sahip olduğu tüm maddi varlıkların devrini kapsadığı bildirildi. Bunlar arasında elektrik ark ocağı, haddehane, lokomotifler, hurda işleme ve balyalama ekipmanları, vakumlu gaz giderici ve pota fırınları, çelik yapılar, vinçler ve yardımcı sistemler, motorlar, rulmanlar, yedek parçalar, aletler, laboratuvar ve tartım ekipmanları gibi üretim makineleri ve endüstriyel tesislerin yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan anlaşmanın, şirket dışından temin edilen ve şirket tarafından üretilen hurda, ferroalyaj, refrakter, elektrot gibi malzemelerin, haddeleme merdanelerinin ve cüruf yığınlarının yanı sıra üretim sahasında bulunan tüm arazi ve binaları ve şirketin üretim sahası dışında sahip olduğu tüm arazileri kapsadığına dikkat çekildi.

Ayrıca satış sürecinin tamamlanması için 1 Haziran 2026 tarihine kadar bazı koşulların yerine getirilmesinin gerektiği de belirtildi.

Üretim 2025’te durdurulmuştu

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ArcelorMittal Hunedoara, yüksek enerji maliyetleri ve düşük fiyatlı çelik ithalatından kaynaklanan yoğun rekabet gibi son derece zorlu piyasa koşulları sebebiyle 2025 yılının Eylül ayında üretimini kalıcı olarak durdurmuştu. Şirket, enerji, inşaat ve altyapı sektörleri için profil ve köşebent üretiminde uzmanlaşmıştı.