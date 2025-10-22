Romanyalı UMB Steel, Liberty Galati’yi hemen devralmak istiyor

Romanya merkezli UMB Steel, SteelOrbis’in de daha önce bildirdiği üzere üretimi yeniden başlatmak ve 300 milyon €’luk bir yatırımla modernize etmek amacıyla Otelu Rosu çelik tesisini satın almıştı. Şirket şimdi de Romanya hükümetine ve Liberty Galati ile yan kuruluşu Liberty Tubular’ın yöneticilerine bir teklif gönderdi. UMB Steel, Liberty Galati’nin tamamını hemen satın almayı hedefliyor.

Satın alma teklifinin ayrıntılarına göre UMB Steel, şirketi satın alırsa yalnızca iki ana alacaklı olan devlet bankası EximBank ve Romanya Ulusal Vergi İdaresi nezdindeki borçları üstlenecek. UMB Steel devralımı gerçekleştirdiğinde tedarikçiler, kamu kurumları ve özel şirketler dâhil olmak üzere binin üzerinde diğer alacaklı tesisin varlıkları UMB Steel’e devredileceği ve geriye diğer alacaklıların tahsilat yapabileceği herhangi bir teminat kalmayacağı için hiçbir geri ödeme alamayabilir.

Öte yandan UMB Steel devralmanın aciliyetini tesisin altyapısının kötüleşmesiyle gerekçelendirdi ve sürecin gecikmesi halinde tesisin ekonomik potansiyelini kaybetme riski olduğunu belirtti. UMB Steel satın alımı planladığı gibi gerçekleştirirse üretim yeniden başlayabilir.

Ancak çeşitli raporlar önerilen anlaşmanın gerçek bir yeniden yapılandırmadan ziyade zararlı bir hamle olabileceğini, esasen devlet bağlantılı alacaklılara fayda sağlarken, çok sayıda yerel işletmeyi riske atacağını öne sürüyor. Birçok tedarikçi ve iş ortağının alacaklı olduğu parayı kaybetmesi Galati ve çevre illerin bölgesel ekonomisine zarar verebilir. Yerel medyada hem doğrudan tesiste hem de dolaylı olarak tedarik zincirinde binlerce işin tehlikede olduğuna dair ciddi endişeler dile getiriliyor.

Liberty Galati yıllık yaklaşık 3 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip entegre bir yassı mamul tesisine sahip. Sıcak ve soğuk haddelenmiş rulo, galvanizli sac ve levha üretilen tesiste ayrıca yılda yaklaşık 200.000 mt kapasiteye sahip bir boru üretim birimi de bulunuyor. Öte yandan halen yenileme aşamasında olan ve henüz faaliyete geçmeyen UMB Steel’in Otelu Rosu tesisi, yıllık yaklaşık 850.000 mt’luk planlanan kapasitesiyle inşaat ve altyapı sektörleri için kütük, inşaat demiri, filmaşin ve profil çelik üretimine odaklanacak. Targoviste çelik tesisi ise yıllık yaklaşık 500.000 mt kurulu kapasitesiyle Romanya’nın inşaat demiri, filmaşin ve profil gibi uzun ürünleri üreten tek büyük üreticisi olarak ülkenin yerel inşaat çeliği talebinin büyük bir kısmını karşılamayı sürdürüyor.