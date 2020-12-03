﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tenova, Valburna’nın Kanada’daki tesisine yeni elektrik ark ocağı tedarik edecek

Perşembe, 03 Aralık 2020 16:11:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli şirketi Tenova, Kanada merkezli vasıflı çelik üreticisi Valburna ASW Inc.’in Welland, Kanada’da bulunan tesisine kurulmak üzere yeni bir elektrik ark ocağı tedarik edeceğini açıkladı.

Mevcut ocağın yerini alacak olan yeni elektrik ark ocağı, tesisin saatlik üretim hızını ve yüksek kaliteli çelik ile paslanmaz çelik üretiminin verimliliğini artırmaya olanak sağlayacak.

Tenova ayrıca ilgili yardımcı ekipmanı, malzeme taşıma sistemi ve tam otomasyon sistemi de tedarik edecek. Yeni otomasyon sistemi, farklı çelik kalitelerinin üretiminin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Buna ek olarak sistem, en katı güvenlik standartlarına uyuyor. Yeni elektrik ark ocağı, elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltacak.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  Kanada  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Ara

Nippon Steel Ocak ayında Kashima tesisindeki yüksek fırını yeniden başlatacak
27  Kas

British Steel artan üretimi desteklemek için işe alım yapacak
27  Kas

Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Ekim ayında %2,1 arttı
24  Kas

Dünya ham çelik üretimi Ekim ayında %3,5 arttı
18  Kas

Champion Iron Kami projesini satın alacak