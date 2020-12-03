Tenova, Valburna’nın Kanada’daki tesisine yeni elektrik ark ocağı tedarik edecek

Perşembe, 03 Aralık 2020 16:11:29 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli şirketi Tenova, Kanada merkezli vasıflı çelik üreticisi Valburna ASW Inc.’in Welland, Kanada’da bulunan tesisine kurulmak üzere yeni bir elektrik ark ocağı tedarik edeceğini açıkladı.

Mevcut ocağın yerini alacak olan yeni elektrik ark ocağı, tesisin saatlik üretim hızını ve yüksek kaliteli çelik ile paslanmaz çelik üretiminin verimliliğini artırmaya olanak sağlayacak.

Tenova ayrıca ilgili yardımcı ekipmanı, malzeme taşıma sistemi ve tam otomasyon sistemi de tedarik edecek. Yeni otomasyon sistemi, farklı çelik kalitelerinin üretiminin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Buna ek olarak sistem, en katı güvenlik standartlarına uyuyor. Yeni elektrik ark ocağı, elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltacak.