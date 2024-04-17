Benteler Steel/Tube ABD'de sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boru işleme tesisi kuracak

Çarşamba, 17 Nisan 2024 10:37:04 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli boru üreticisi Benteler Steel/Tube Manufacturing Corporation, 21 milyon $ yatırımla sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boru işleme tesisi kuracağını açıkladı. Tesis şirketin ABD, Louisiana'da bulunan Caddo-Bossier Limanı’ndaki varlığını genişletecek ve petrol ile doğal gaz, enerji ve mühendislik sektörlerindeki müşteriler için tedarik zincirlerini kolaylaştırmasına olanak tanıyacak.

Söz konusu tesisin inşaatının Nisan ayı sonunda başlaması ve iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk aşamada dişli ve yivli boru bağlantı elemanına odaklanan ilk hat kurulurken, ikinci aşamada ise tesis, ikinci bir hattın kurulumuna olanak tanıyacak şekilde genişletilecek. İkinci hattın 2026 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor.

Şirket, Louisiana operasyonlarındaki 347 mevcut pozisyonu korurken 49 kişilik yeni istihdam yaratmayı bekliyor.