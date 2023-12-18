Tenaris Belçika’daki hidrojene hazır doğal gaz hattına boru tedarik edecek

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:44:25 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris hidrojen/doğal gaz bağlantı hatları için Belçika merkezli doğal gaz iletim operatörü Fluxys’e 3 farklı kaplamaya sahip 500 ton boru tedarik edeceğini açıkladı.

Şirket ayrıca hidrojen nakliyesine hazır projeye One Line™ kaplama hizmeti de verecek.

Yeni çift amaçlı altyapı Desteldonk ile Opwijk arasındaki mevcut doğal gaz altyapısına paralel olarak faaliyet gösterecek. Boru tedariki başlangıçta Belçika ve komşu ülkelere doğal gaz tedarikini artıracak ve piyasa hazır olduğunda boru hattında hidrojen nakliyesi gerçekleştirilecek.