TÇÜD: Türkiye’nin çelik ihracatı ve ithalatı 2024’te yükseldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre Türkiye’nin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %7,6 düşüşle 2,97 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, 2024 yılında yıllık %9,4 artışla 36,89 milyon mt seviyesine yükseldi. Türkiye Aralık ayında da dünyanın en büyük ham çelik üreticileri sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Yılın tamamında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %0,6 artışla 38,26 milyon mt olurken, yalnızca Aralık ayında yıllık %11,4 artışla 3,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %16 artışla 1,3 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %11,9 artışla 888,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 2024 yılında ihracat yıllık %27,6 artışla 13,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %17,7 artışla 9,75 milyar $ oldu. Yılın tamamında ülkenin yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla 5,79 milyon mt ve 7,26 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Türkiye’nin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %73,8 artışla 1,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %37,8 artışla 1,23 milyar $ oldu. 2024 yılında ise ithalat %1,7 artışla 17,38 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %9,9 düşüşle 13,18 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye 8,1 milyon mt yassı, 1,35 milyon mt uzun mamul ithal etti.

Yılın tamamında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %56,59’a kıyasla %73,97 seviyesine çıktı.

Türkiye ham çelik üretimi - 2023/2024