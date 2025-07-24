Tayvan’ın ana metal üretimi 2025’in Haziran ayında %8,09 düştü

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %6,86 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,65 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,96 düştü ve yıllık %17,40 yükseldi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %8,09 ve yıllık %6,15 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi ise aylık %3,65 düştü ve yıllık %4,83 arttı.

Öte yandan Haziran ayında makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %6,30 artış ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %3,38 düşüş kaydetti.