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Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak ayında aylık %1,49 arttı

Çarşamba, 06 Mart 2024 13:32:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,49 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,98 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,30 ve yıllık %1,79 arttı.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,54 ve yıllık %19,8 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,66 ve yıllık %35,2 yükseldi.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %19,4 artış kaydederken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %42,5 arttı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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