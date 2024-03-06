Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak ayında aylık %1,49 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %1,49 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,98 artış gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,30 ve yıllık %1,79 arttı.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %0,54 ve yıllık %19,8 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,66 ve yıllık %35,2 yükseldi.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %19,4 artış kaydederken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %42,5 arttı.