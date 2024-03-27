Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık %15,5 düştü

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %14,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,1 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,5 ve yıllık %7,4 artış kaydetti.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %15,5 ve yıllık %28,8 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %10 ve yıllık %20,1 düşüş kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %18,6 gerilerken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %10,4 düşüş gösterdi.