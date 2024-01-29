Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %9,93 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,27 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,19 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %2,29 ve yıllık %4,12 geriledi.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %9,93 ve yıllık %4,83 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %9,96 ve yıllık %4,86 düşüş kaydetti.
2023 yılında ülkenin ana metal sanayi üretimi 2022 yılına kıyasla %9,48 geriledi.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %3,78 yükselirken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %11,31 düşüş gösterdi.