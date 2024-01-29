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Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %9,93 arttı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 13:34:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,27 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,19 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %2,29 ve yıllık %4,12 geriledi.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %9,93 ve yıllık %4,83 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %9,96 ve yıllık %4,86 düşüş kaydetti. 

2023 yılında ülkenin ana metal sanayi üretimi 2022 yılına kıyasla %9,48 geriledi. 

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %3,78 yükselirken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %11,31 düşüş gösterdi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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