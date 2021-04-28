Tayvan’ın ana metal üretimi Mart ayında aylık 18,36 arttı

Çarşamba, 28 Nisan 2021 12:13:30 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Şubat ayına göre %28,01 ve bir önceki yılın Mart ayına göre %16,78 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %1,05 düştü ve yıllık bazda %15,17 arttı.

Bu yıl Mart ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %18,36 ve yıllık bazda %5,86 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %41,45 ve yıllık bazda %16,01 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %21,48 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %20,78 artış gösterdi.