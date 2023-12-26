Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım ayında aylık %2,28 düştü

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,16 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,48 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %0,22 ve yıllık %3,34 geriledi.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %1,76 düşüş ve yıllık %9,96 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık %3,68 ve yıllık %4,7 düşüş kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %12,1 gerilerken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %1,04 düşüş gösterdi.