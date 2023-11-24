Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık %3,23 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,23 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,32 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %3,37 arttı ve yıllık %4,63 düştü.
Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,28 ve yıllık %4,6 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %0,57 ve yıllık %7,08 düşüş kaydetti.
Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %9,9 gerilerken otomotiv sektörü üretimi de yıllık %2,4 artış gösterdi.