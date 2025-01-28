Tata Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte %36 düştü

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %36,37 düşüşle 3,26 milyar INR (37,77 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin konsolide satış geliri yıllık %3 düşüşle 536,48 milyar INR (6,20 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “Jeopolitik olaylar ve önemli bölgelerin ekonomisinde devam eden yavaşlama, küresel piyasayı şekillendirmeye devam ediyor. Çin’in çelik ihracatı 2024 yılında aylık ortalama 9 milyon mt seviyesinde yer alarak Hindistan da dahil olmak üzere küresel çelik fiyatlarını olumsuz etkiledi,” dedi.

Ancak Narendran, şirketin yerel satışlara ve operasyonel verimliliğe odaklanması sonucu AVFÖK’ün iyileştiğini vurguladı.